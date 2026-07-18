В Тюменской области прошел VI фестиваль «Пегановская уха»

Гастрономический фестиваль «Пегановская уха» в шестой раз состоялся в селе Пеганово Бердюжского района Тюменской области. Мероприятие прошло 12 июля по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по экономике, прогнозированию и торговле районной администрации.
Праздник собрал гостей из Тюмени, Кургана, Голышмановского и других округов. Организаторы подготовили для участников насыщенную программу: парад команд, конкурсы, концерты и главное состязание дня — кто сварит самую вкусную уху на костре.
Кроме того, в ходе фестиваля инвестиционная команда и представители департамента агропромышленного комплекса региона посетили рыбоводческое хозяйство «НПФ “Сибирская тема”» и познакомились там с технологией выращивания рыбы, а также с организацией любительского вылова. Следующей точкой на маршруте стало предприятие «Ваша пасека», где участники рабочей группы оценили производство меда и продуктов пчеловодства.
Завершилась деловая часть водной экскурсией по живописному озеру Черемухово. Кульминацией дня стало торжественное награждение. Благодарственными письмами и почетными грамотами были отмечены руководители предприятий, предприниматели и общественные деятели за вклад в развитие агропромышленного комплекса и эффективное сотрудничество.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.