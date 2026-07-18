Ростов ожидают массовые отключения света из-за ремонта

В Ростове‑на‑Дону с 13 по 18 июля пройдут плановые работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим на отдельных городских участках временно ограничат подачу электроэнергии.
Как пояснили энергетики, ремонт необходим, чтобы обновить оборудование, сделать систему электроснабжения надёжнее и свести к минимуму вероятность аварий в будущем.
Ограничения могут коснуться разных частей города — от центральных кварталов до отдалённых районов. На некоторых участках электроснабжение полностью отключат на время технических работ.
Чтобы уложиться в сроки, ремонтные бригады будут трудиться в усиленном режиме. Жителей просят учитывать возможные перебои с электричеством и заранее подготовиться к его временному отсутствию.