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Ростов ожидают массовые отключения света из-за ремонта

Отключения могут затронуть как центральные кварталы Ростова, так и удаленные районы.

В Ростове‑на‑Дону с 13 по 18 июля пройдут плановые работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим на отдельных городских участках временно ограничат подачу электроэнергии.

Как пояснили энергетики, ремонт необходим, чтобы обновить оборудование, сделать систему электроснабжения надёжнее и свести к минимуму вероятность аварий в будущем.

Ограничения могут коснуться разных частей города — от центральных кварталов до отдалённых районов. На некоторых участках электроснабжение полностью отключат на время технических работ.

Чтобы уложиться в сроки, ремонтные бригады будут трудиться в усиленном режиме. Жителей просят учитывать возможные перебои с электричеством и заранее подготовиться к его временному отсутствию.