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Три тысячи жителей Арамиля остались без холодной воды

Часть Арамиля оставили без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

В городе Арамиль под Екатеринбургом с 6 утра 18 июля три тысячи жителей в 11 многоквартирных домах остаются без холодной воды из-за серьезной аварии на сетях. Также водоснабжение ограничено в детском саду.

На место ЧП выезжал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа — надзорное ведомство проводит проверку по факту коммунальной аварии.

Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». Прокуратура держит ситуацию на контроле, по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры.