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Самый большой тир Нижегородской области прекратил работу

Сейчас объект находится в плохом состоянии и не соответствует требованиям Росгвардии.

Стрелковый клуб ДОСААФ в Нижнем Новгороде, который считался крупнейшим тиром региона, перестал принимать посетителей. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

По его словам, сейчас объект находится в плохом состоянии и не соответствует требованиям Росгвардии. Из-за этого тренировки и занятия в тире прекращены.

Ранее в стрелковом клубе работали две галереи длиной по 50 метров, где было размещено 235 единиц оборудования. Здесь тренировались спортсмены, проходили занятия по патриотическому воспитанию и стрельбы из различных видов оружия.

Как отметил Дмитрий Кабайло, министерство спорта обеспокоено сложившейся ситуацией. С просьбой восстановить работу тира в ведомство обращались региональная федерация пулевой стрельбы, представители силовых структур и спортсмены, которые регулярно занимались на объекте.

Министр вместе с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Аркадием Поповым посетил тир, чтобы оценить его состояние и обсудить возможные варианты восстановления.

«Таких объектов в регионе больше нет, поэтому он обязательно должен работать», — подчеркнул Дмитрий Кабайло.

По его словам, министерство спорта и руководство ДОСААФ намерены совместно искать возможности для восстановления объекта и его возвращения к полноценной работе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что бар в Нижнем Новгороде временно закрыли из-за продажи незаконного алкоголя.