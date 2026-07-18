МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается местами в Москве днем в воскресенье и понедельник, сообщили в столичном главке МЧС России.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 19−20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов», — говорится в сообщении ведомства.
В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше