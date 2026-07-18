Для экспортеров из Челябинской области организуют бизнес-лагерь

Агентство международного сотрудничества Челябинской области открыло регистрацию участников на бесплатный однодневный бизнес-лагерь «ПРO"Экспорт», что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мероприятие состоится 14 августа на берегу озера Тургояк, сообщили в агентстве.
Бизнес-лагерь рассчитан как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только планирует выйти на международные рынки. Программа разработана с учетом актуальных вопросов предпринимательства и включает сессии и мастер-классы по внешнеэкономической деятельности. Приглашенные гости — бизнес-эксперты с успешным опытом работы в сфере экспорта — поделятся практическими знаниями, расскажут об эффективных инструментах экспортной стратегии и разберут реальные бизнес-кейсы.
«В этом году состоится пятый бизнес-лагерь — ключевое событие, которое на протяжении пяти лет формирует профессиональное сообщество экспортеров. Формат мероприятия доказал свою эффективность: живое общение на природе, обмен практическим опытом и полезные деловые контакты создают идеальные условия для перезагрузки участников, нацеленных на покорение международных рынков. Именно такая атмосфера способствует рождению амбициозных проектов и идей по освоению новых экспортных направлений», — отметил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.
Участники смогут обсудить тенденции развития экспорта, стратегии выхода на зарубежные рынки и действующие меры государственной поддержки. Ключевой формат работы — командный: экспортеры объединятся для решения реальных бизнес-кейсов. Под руководством эксперта участники разработают проекты по выводу продукции на международные рынки. Такая совместная работа позволит не только найти эффективные решения практических задач, но и обменяться профессиональным опытом в сфере экспорта. Деловая часть мероприятия будет сочетаться со спортивными активностями.
Чтобы принять участие в «ПРO"Экспорте», необходимо зарегистрироваться на сайте агентства. Подробную информацию о проведении бизнес-лагеря можно получить по телефону 8 (351) 247−44−07 и по электронной почте shevchenko@ica74.com.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.