Для экспортеров из Челябинской области организуют бизнес-лагерь

Бизнес-лагерь рассчитан как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только планирует выйти на международные рынки. Программа разработана с учетом актуальных вопросов предпринимательства и включает сессии и мастер-классы по внешнеэкономической деятельности. Приглашенные гости — бизнес-эксперты с успешным опытом работы в сфере экспорта — поделятся практическими знаниями, расскажут об эффективных инструментах экспортной стратегии и разберут реальные бизнес-кейсы.