Епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий определен главой Пермской митрополии

Преосвященнейший епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий определен Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии. Он освобожден от управления Енисейской епархией с выражением благодарности за понесенные труды, — сообщается на сайте Енисейской епархии. Такое решение принял Священный Синод 16 июля в связи с тем, что митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий почислен на покой в связи с достижением 75-летия. Также сообщается о решении Священного Синода определить временным управляющим Енисейской епархией Митрополита Красноярского и Ачинского Никиту.