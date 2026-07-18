Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий определен главой Пермской митрополии

Преосвященнейший епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий определен Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии. Он освобожден от управления Енисейской епархией.

Преосвященнейший епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий определен Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии. Он освобожден от управления Енисейской епархией с выражением благодарности за понесенные труды, — сообщается на сайте Енисейской епархии. Такое решение принял Священный Синод 16 июля в связи с тем, что митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий почислен на покой в связи с достижением 75-летия. Также сообщается о решении Священного Синода определить временным управляющим Енисейской епархией Митрополита Красноярского и Ачинского Никиту.