Администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой назвал неоправданно раздутой тему трудовых мигрантов в республике, пишет БелТА.
В частности, глава Администрации президента обратил внимание на то, что тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздули оппоненты в информационном поле.
— Это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции. Точно такой же, как был с Пакистаном, — напомнил он.
В основе системы лежит заявка руководителя той или иной организации. Потом заявки формируют кадровые агентства, белорусские и зарубежные, есть определенный фильтр белорусских посольств, которые проверяют мигрантов по соответствующим базам. При заключении трудового договора четко прописываются все условия, связанные с заработной платой, выработкой, премиями, особое внимание уделяется обеспечению трудовых мигрантов условиями для проживания. Это могут быть разные формы жилищного найма — от гостиниц, общежитий до арендного жилья и вновь построенного.
— Здесь они (мигранты. — Ред.) имеют в принципе те же абсолютно условия, что и наши белорусы, — пояснил он.
Для мигрантов, переезжающих семьями, предусматриваются меры для социализации членов семей. Супругам также предоставляют работу, а детям — возможность посещения школы или детского сада.
— Никакой дискриминации здесь нет. Абсолютно понятная и четкая система, которая работает много лет, — заключил Крутой.
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