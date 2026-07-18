Администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси

В основе системы лежит заявка руководителя той или иной организации. Потом заявки формируют кадровые агентства, белорусские и зарубежные, есть определенный фильтр белорусских посольств, которые проверяют мигрантов по соответствующим базам. При заключении трудового договора четко прописываются все условия, связанные с заработной платой, выработкой, премиями, особое внимание уделяется обеспечению трудовых мигрантов условиями для проживания. Это могут быть разные формы жилищного найма — от гостиниц, общежитий до арендного жилья и вновь построенного.