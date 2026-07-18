В Кирсанове Тамбовской области стартовал ремонт поликлиники № 1

Поликлинику № 1 Кирсановской центральной районной больницы начали обновлять в Тамбовской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кирсанова.
Специалисты отремонтируют систему отопления, выполнят внутреннюю отделку помещений и смонтируют систему вентиляции. При этом, несмотря на проведение работ, поликлиника продолжит принимать пациентов в штатном режиме.
«Ремонт — важный шаг к созданию комфортных и безопасных условий для пациентов и сотрудников. Мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта: обновленная поликлиника будет соответствовать современным стандартам, а главное — мы не прервем оказание медицинской помощи ни на один день», — отметила главный врач Кирсановской центральной районной больницы Светлана Климентова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.