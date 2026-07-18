В Кирсанове Тамбовской области стартовал ремонт поликлиники № 1

«Ремонт — важный шаг к созданию комфортных и безопасных условий для пациентов и сотрудников. Мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта: обновленная поликлиника будет соответствовать современным стандартам, а главное — мы не прервем оказание медицинской помощи ни на один день», — отметила главный врач Кирсановской центральной районной больницы Светлана Климентова.