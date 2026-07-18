Военнослужащие Балтфлота учились отражать нападения беспилотников в ночное время

— В ходе тренировки на полигоне военнослужащие в вечернее время отработали обнаружение, классификацию и поражение малогабаритных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты самолётного типа условного противника, из зенитных спаренных 25-мм артиллерийских установок и 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов «Утёс», — отметили в пресс-службе.