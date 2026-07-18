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У санатория «Демидково» сменился генеральный директор

Ранее Елена Мехоношина работала в гостиничной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Крупный санаторий «Демидково» в Пермском крае возглавила Елена Мехоношина. По данным «Ъ-Прикамье», она официально заняла должность генерального директора компании с 9 июля 2026 года.

«Демидково» входит в число трех крупнейших санаториев Пермского края. По итогам 2025 года выручка организации составила 753 млн рублей, а чистая прибыль достигла 62 млн рублей.

Отметим, ранее Елена Мехоношина работала в гостиничной сфере. В открытых источниках указано, что она занимала пост операционного директора отеля Holiday Inn Perm.