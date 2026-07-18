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До миллиона рублей придется заплатить нижегородцам за продажу вейпов

Ограничения на продажу электронных сигарет начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

В Нижегородской области готовятся ввести существенные штрафы за продажу вейпов. Размер штрафов может достичь одного миллиона рублей.

Такая информация содержится в пояснительной записке к законопроекту, направленному на внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, опубликованная на официальном портале Законодательного собрания региона.

Согласно предложенным поправкам, должностных лиц, уличенных в противоправной продаже, ожидают штрафы в диапазоне от 40 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц размер взыскания будет значительно выше — от 800 000 до 1 000 000 рублей.

В документе особо подчеркивается, что введение административной ответственности связано с острой необходимостью защиты здоровья граждан от негативного влияния продуктов, содержащих никотин. Отмечается высокая социальная значимость данной меры в контексте охраны здоровья населения от последствий употребления табака и никотинсодержащей продукции.

Помимо этого законопроект предусматривает передачу полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях и их рассмотрению региональному Министерству промышленности, торговли и предпринимательства.

Напомним, что законодательное собрание Нижегородской области уже одобрило в двух чтениях запрет на электронные сигареты. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.