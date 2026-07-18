До миллиона рублей придется заплатить нижегородцам за продажу вейпов

Согласно предложенным поправкам, должностных лиц, уличенных в противоправной продаже, ожидают штрафы в диапазоне от 40 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц размер взыскания будет значительно выше — от 800 000 до 1 000 000 рублей.