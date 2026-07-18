В Аксайском районе до 2029 года реализуют 15 инвестпроектов за 67,5 млрд рублей

Проекты в Аксайском районе реализуются при участии как частных компаний, так и при поддержке профильных министерств и ведомств. Самым капиталоемким направлением является логистика и распределительные центры. Например, проект ООО «Вайлдберриз» предполагает строительство распределительного центра с объемом инвестиций более 10,5 млрд руб. и созданием 5 тыс. рабочих мест. Еще один значимый проект — распределительный центр «Агро молл» от ООО «Вертикаль» (2,5 млрд руб.).