В Калининградской области 3 пенсионерки отдали мошенникам почти 11 млн рублей

Самую крупную сумму потеряла 63-летняя жительница Советска. Полицейские выяснили, что ей позвонили в одном из мессенджеров: собеседник представился сотрудником портала госуслуг и заявил, что сбережения нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Женщина обналичила деньги и передала 4,5 млн рублей мужчине, который выступал в роли курьера. Спустя десять дней пенсионерка отдала ещё 5 млн другому подозреваемому, а оставшиеся 485 тысяч рублей перевела на сторонний банковский счёт.