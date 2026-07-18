В Данкове Липецкой области построят отделение женской консультации

Отделение женской консультации появится в городе Данкове Липецкой области, сообщили в управлении строительства и архитектуры региона. Работы по строительству учреждения ведутся при поддержке нацпроекта «Семья».
Специалисты оборудуют кабинеты приема, УЗИ и функциональной диагностики, процедурную, комнату матери и ребенка, а также помещения для психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будущих мам смогут готовить к родам в кабинете психопрофилактической подготовки.
Рабочие уже приступили к сборке модульной конструкции будущего здания. После завершения этого этапа они перейдут к обшивке каркаса, установке окон и дверей, а также устройству кровли.
Всего в этом году в Липецкой области планируют открыть два отделения женской консультации — для пациенток Данковского и Липецкого округов. Также в регионе возведут девять фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.