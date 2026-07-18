Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель СУ СК вручил дипломы 64 выпускникам-юристам Западного филиала РАНХиГС

17 июля в Западном филиале РАНХиГС в Калининграде состоялась церемония вручения дипломов выпускникам направления «Юриспруденция». В мероприятии принял участие руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров, а также директор филиала Михаил Плюхин, министр по внутренней политике Михаил Коломиец, главный федеральный инспектор Владимир Попов…

Источник: Янтарный край

17 июля в Западном филиале РАНХиГС в Калининграде состоялась церемония вручения дипломов выпускникам направления «Юриспруденция». В мероприятии принял участие руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров, а также директор филиала Михаил Плюхин, министр по внутренней политике Михаил Коломиец, главный федеральный инспектор Владимир Попов и прокурор области Максим Попов.

В этом году квалификацию получили 64 человека, 15 из которых окончили Академию с отличием. Канонеров обратился к выпускникам с напутствием, подчеркнув, что юриспруденция — это миссия, требующая честности, принципиальности и гражданского мужества.

Он выразил надежду, что многие из них пополнят ряды правоохранительных органов: «Сегодня вы вступаете в самостоятельную профессиональную жизнь. Юриспруденция — это не просто специальность, это особая миссия, требующая не только глубоких знаний, но и безупречной честности, принципиальности и гражданского мужества. Помните, что от вашей компетентности и нравственного выбора зависят судьбы людей и торжество закона. Я желаю вам никогда не останавливаться в своём развитии и всегда оставаться верными букве и духу права».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше