Руководитель СУ СК вручил дипломы 64 выпускникам-юристам Западного филиала РАНХиГС

Он выразил надежду, что многие из них пополнят ряды правоохранительных органов: «Сегодня вы вступаете в самостоятельную профессиональную жизнь. Юриспруденция — это не просто специальность, это особая миссия, требующая не только глубоких знаний, но и безупречной честности, принципиальности и гражданского мужества. Помните, что от вашей компетентности и нравственного выбора зависят судьбы людей и торжество закона. Я желаю вам никогда не останавливаться в своём развитии и всегда оставаться верными букве и духу права».