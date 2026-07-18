Руководитель СУ СК вручил дипломы 64 выпускникам-юристам Западного филиала РАНХиГС

17 июля в Западном филиале РАНХиГС в Калининграде состоялась церемония вручения дипломов выпускникам направления «Юриспруденция». В мероприятии принял участие руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров, а также директор филиала Михаил Плюхин, министр по внутренней политике Михаил Коломиец, главный федеральный инспектор Владимир Попов и прокурор области Максим Попов.
В этом году квалификацию получили 64 человека, 15 из которых окончили Академию с отличием. Канонеров обратился к выпускникам с напутствием, подчеркнув, что юриспруденция — это миссия, требующая честности, принципиальности и гражданского мужества.
Он выразил надежду, что многие из них пополнят ряды правоохранительных органов: «Сегодня вы вступаете в самостоятельную профессиональную жизнь. Юриспруденция — это не просто специальность, это особая миссия, требующая не только глубоких знаний, но и безупречной честности, принципиальности и гражданского мужества. Помните, что от вашей компетентности и нравственного выбора зависят судьбы людей и торжество закона. Я желаю вам никогда не останавливаться в своём развитии и всегда оставаться верными букве и духу права».