В Волгограде 19 июля простятся с заслуженным врачом РФ Всеволодом Щучкиным

Напомним, в 1997 году Всеволод Щучкин возглавил Волгоградский областной клинический кардиологический центр и занимал пост главврача на протяжении десяти лет. Медик одновременно занимался и научной деятельностью. После себя он оставил более 50 научных публикаций. О кончине медицинского работника стало известно накануне.