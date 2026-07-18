Суд вынес приговор минчанину, который украл чужой диван

Так, 54-летний ранее не судимый минчанин, прогуливаясь по улице Пономаренко после обеда, увидел огороженную невысоким забором бетонную возвышенности возле одного из жилых домов. На возвышенности стоял небольшой садовый диванчик из металлического каркаса с подвесным текстильным полотном. Мужчина перелез через забор, взял диван и собирался сбежать, но услышал за спиной женский голос, требующий поставить мебель на место.