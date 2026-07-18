Суд вынес приговор минчанину, который украл чужой диван

Житель Минска стал фигурантом уголовного дела с садовым диваном. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как минчанка обустроила во дворе клумбу с диваном, но он загадочно исчез.
Так, 54-летний ранее не судимый минчанин, прогуливаясь по улице Пономаренко после обеда, увидел огороженную невысоким забором бетонную возвышенности возле одного из жилых домов. На возвышенности стоял небольшой садовый диванчик из металлического каркаса с подвесным текстильным полотном. Мужчина перелез через забор, взял диван и собирался сбежать, но услышал за спиной женский голос, требующий поставить мебель на место.
После этого минчанка позвонила мужу, который был во дворе, тот задержал фигуранта и вызвал милицию.
На суде фигурант полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в покушении на кражу (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 205 Уголвоного кодекса Беларуси) и приговорил к 300 часам общественных работ.
Приговор еще может быть опротестован.
Еще таксист распылил в лицо водителя мусоровоза перцовый баллончик из-за ДТП.
И мы писали, что в Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше.