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В Татарстане создадут цифровой федеральный регистр больных саркоидозом

Это тяжелая патология неизвестной природы, поражающая легкие и лимфоузлы.

Ученые Казанского государственного медицинского университета и Казанского федерального университета в Татарстане впервые в России разработали цифровую платформу для единого федерального регистра больных саркоидозом. Ее создание отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Казанском медуниверситете.

«Саркоидоз — это тяжелое системное заболевание неизвестной природы, поражающее легкие, лимфоузлы, сердце, нервную систему, глаза и кожу. Мы создали и обновили клинические рекомендации, но реальных эпидемиологических данных в России не было. В разных странах саркоидоз протекает по-разному, и теперь мы впервые получим полную географию этого заболевания в России», — отметил профессор Александр Визель.

Первые результаты работы нового федерального регистра будут официально представлены медицинскому сообществу этой осенью на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Параллельно к изданию готовится фундаментальная национальная монография «Саркоидоз» под редакцией профессора Визеля, где соберут новейшие исследования ведущих медицинских центров страны.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.