Мэр Красноярска проверил проблемные точки после обращений жителей

В парке «Гвардейский» мэр остановился на вопросе сохранения деревьев, который ранее неоднократно поднимали жители. По его словам, проект благоустройства скорректировали: вместо 180 деревьев убрали только семь, еще 70 пересадили или сохранили, изменив расположение тротуаров и дорожек. Кроме того, в парке впервые появится освещение. Проверить ход работ Сергей Верещагин планирует в августе.