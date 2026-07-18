Мэр Красноярска проверил проблемные точки после обращений жителей

После первого онлайн-приема граждан мэр Красноярска Сергей Верещагин выехал на несколько проблемных точек, о которых ему сообщили жители. По итогам объезда он дал ряд поручений.
На Плодово-Ягодной станции Сергей Верещагин проверил, как идет строительство водопровода. В нижней части поселка уже проложили более двух километров труб, а подачу воды планируют начать до конца года. Следующей задачей станет строительство водопровода для верхней части поселка — этот вопрос мэр поручил проработать.
На улице Ястынской до сентября сделают тротуар, который обеспечит безопасный путь к школе. Кроме того, здесь локально отремонтируют проезжую часть.
В парке «Гвардейский» мэр остановился на вопросе сохранения деревьев, который ранее неоднократно поднимали жители. По его словам, проект благоустройства скорректировали: вместо 180 деревьев убрали только семь, еще 70 пересадили или сохранили, изменив расположение тротуаров и дорожек. Кроме того, в парке впервые появится освещение. Проверить ход работ Сергей Верещагин планирует в августе.
В микрорайоне Зеленый Берег до конца июля огородят участки, где образовались провалы грунта. Также глава города поручил рассмотреть возможность установки малых архитектурных форм и дополнительного освещения на площадке для выгула собак. При этом специалисты уже обследовали территорию и подтвердили, что сама площадка безопасна.
На Кузнецовском плато обсудили строительство водопровода, ремонт дорог и тротуаров, развитие уличного освещения и благоустройство территории. Кроме того, рассмотрели необходимость установки светофора и автобусной остановки. Отдельное поручение касается работы с жителями по участию в программе установки твердотопливных котлов.
«Вижу, что на вопросы прямого эфира руководители начали отвечать, решения держу на контроле», — написал Сергей Верещагин у себя в соцсетях.
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