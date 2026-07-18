На торгах продадут автомобиль Tesla обанкротившегося пермского фармацевта

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017—2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.