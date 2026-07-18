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На 87-м году в Татарстане скончалась врач-стоматолог РКБ Людмила Клиновская

Прощание с покойной состоится 19 июля в поминальном зале городской больницы № 12.

В Республиканской клинической больнице Татарстана сообщили о кончине врача стоматолога Людмилы Борисовны Клиновской. Она ушла из жизни на 87 м году.

Людмила Клиновская пришла на работу в РКБ в 1984 году, почти сразу после того, как открылось отделение челюстно лицевой хирургии, где ей предстояло трудиться. На протяжении четверти века она оказывала медицинскую помощь пациентам и снискала уважение как среди коллег, так и среди тех, кто обращался к ней за лечением.

В РКБ выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Людмилы Борисовны. В больнице подчеркнули, что навсегда сохранят память о ней как о талантливом враче и добром, отзывчивом человеке.

Проститься с Людмилой Клиновской можно будет завтра, 19 июля, в 11:00 в поминальном зале городской больницы № 12.

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