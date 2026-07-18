На 87-м году в Татарстане скончалась врач-стоматолог РКБ Людмила Клиновская

Людмила Клиновская пришла на работу в РКБ в 1984 году, почти сразу после того, как открылось отделение челюстно лицевой хирургии, где ей предстояло трудиться. На протяжении четверти века она оказывала медицинскую помощь пациентам и снискала уважение как среди коллег, так и среди тех, кто обращался к ней за лечением.