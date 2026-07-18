Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семью лосей сняли на скрытую камеру в лесах Выксунского района

На кадрах видно, как сначала к лесному солонцу вышла взрослая самка, а затем ее детеныш.

Лесная фотоловушка запечатлела семью лосей в Выксунском округе. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

На кадрах видно, как сначала к лесному солонцу вышла взрослая самка. Она долгое время поедала минеральную смесь, которая помогает животным восполнить дефицит необходимых микроэлементов.

Спустя некоторое время к матери присоединился лосёнок. Сначала детёныш внимательно осмотрелся и убедился, что вокруг нет опасности. После этого он подошёл ближе к маме и начал повторять её движения, перенимая поведенческие навыки.

Как отметили в региональном минлесхозе, подобные кадры удаётся получить благодаря скрытым фотоловушкам, которые позволяют наблюдать за жизнью диких животных, не тревожа их и не вмешиваясь в естественную среду обитания.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Сосновском отдыхающие спасли ежика, который запутался в леске.