Семью лосей сняли на скрытую камеру в лесах Выксунского района

Лесная фотоловушка запечатлела семью лосей в Выксунском округе. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
На кадрах видно, как сначала к лесному солонцу вышла взрослая самка. Она долгое время поедала минеральную смесь, которая помогает животным восполнить дефицит необходимых микроэлементов.
Спустя некоторое время к матери присоединился лосёнок. Сначала детёныш внимательно осмотрелся и убедился, что вокруг нет опасности. После этого он подошёл ближе к маме и начал повторять её движения, перенимая поведенческие навыки.
Как отметили в региональном минлесхозе, подобные кадры удаётся получить благодаря скрытым фотоловушкам, которые позволяют наблюдать за жизнью диких животных, не тревожа их и не вмешиваясь в естественную среду обитания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Сосновском отдыхающие спасли ежика, который запутался в леске.