На подъезде к Нижнему Новгороду с 20 июля ограничат движение автотранспорта

Неудобства, которые придется терпеть автомобилистам, временные? После завершения строительства новое кольцо будет иметь по две полосы и отдельные съезды в каждом направлении: из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгино в Кстово и из Кстово в Нижний Новгород. Подрядчик также расширит прилегающий участок дороги на одну полосу, от начала спуска до остановки возле «ТМ Мото».