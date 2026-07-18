На подъезде к Нижнему Новгороду с 20 июля ограничат движение автотранспорта

С 20 июля будет временно ограничено движение автотранспорта по подъездной дороге к Нижнему Новгороду. Причина — строительство нового кольцевого пересечения. В пресс-службе правительства области проинформировали о схеме движения, которая будет действовать в период работ.
Изменения коснутся действующего перекрестка возле торгового центра «Мега». Автомобили, следующие из Кстово в направлении Ольгино, будут пропускаться через светофор с возможностью левого поворота. В обратном направлении, по этому же светофору, разрешат правый поворот.
Движение по прямым участкам останется прежним. В направлении Кстово и к торговому центру «Мега» из Нижнего Новгорода транспорт будет направляться по одной полосе.
Поток машин из Кстово в Нижний Новгород сохранится на двух полосах. Со стороны «Меги» будет доступна одна полоса для движения.
Неудобства, которые придется терпеть автомобилистам, временные? После завершения строительства новое кольцо будет иметь по две полосы и отдельные съезды в каждом направлении: из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгино в Кстово и из Кстово в Нижний Новгород. Подрядчик также расширит прилегающий участок дороги на одну полосу, от начала спуска до остановки возле «ТМ Мото».