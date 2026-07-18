Прокуратура нашла антисанитарию в летних лагерях Челябинской области

В Еткульском районе прокуратура и Роспотребнадзор проверили соблюдение санитарных норм в пришкольных детских лагерях.
В Каратабанской и Белоносовской школах обнаружили нарушения. Как сообщили в региональной прокуратуре, в лагерях не соблюдали санитарные нормы при организации детского питания, приготовлении пищи и хранении продуктов.
Сотрудников школ привлекли к административной ответственности. Нарушения после проверки устранили.
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