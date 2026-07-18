В Балтийске в последнее воскресенье июля пройдет День города

— Весь день на разных площадках города будут выступать местные и приглашенные творческие коллективы. Пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и игровые программы, спортивные турниры и множество других активностей. По традиции на главной сцене Балтийска мы наградим новых почетных граждан округа, — говорится в анонсе в соцсетях.