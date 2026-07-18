Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске в последнее воскресенье июля пройдет День города

Запланировано выступление столичных артистов.

В этом году в последнее воскресенье июля в Балтийске пройдет День города (0+). Праздник приурочен к 80-летию Калининградской области муниципалитета.

— Весь день на разных площадках города будут выступать местные и приглашенные творческие коллективы. Пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и игровые программы, спортивные турниры и множество других активностей. По традиции на главной сцене Балтийска мы наградим новых почетных граждан округа, — говорится в анонсе в соцсетях.

Запланированы выступления столичных артистов.

— Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт! — рассказали в администрации муниципалитета.

Власти обращают внимание на то, что в этом году традиционный водно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню Военно-Морского флота, проводиться не будет.

— В сложившихся обстоятельствах вынуждены отменить зрелищную часть на воде ради общей безопасности, — отметили в Балтийске.

На всех площадках, где будут проводиться мероприятия, усилят патрулирование.