На Калининградскую область после сухого воскресенья вновь обрушатся сильные дожди

Ведущие прогностические модели рассчитывают до вторника выпадение более 40−50 мм осадков на западе Калининградской области и в областном центре. По отдельным сценариям этот показатель может превысить 70−80 мм, что сопоставимо с месячной нормой июля. Во второй половине следующей недели, по предварительным данным, шансы на сухую погоду останутся невысокими из-за влияния циклонической ложбины. При этом начиная со среды температурный фон может немного повыситься — до +20…+22°С.