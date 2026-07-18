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Нейробиолог рассказала, почему людям интересны офисные интриги

Нейробиолог Накано: мозг выстраивает «социальную карту» для выбора поведения.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Человеческий мозг детально фиксирует, кто с кем конфликтует и дружит в офисе или на учебе, и выстраивает специальную «социальную карту» для выбора правильной тактики поведения, рассказала РИА Новости профессор Университета Осаки Тамами Накано.

В ходе проведенного Накано и ее коллегами исследования добровольцы впервые посмотрели несколько серий драмы «Форс-мажоры», где действие происходит в юридической фирме, а персонажей связывают дружба, соперничество и романтические отношения. До и после просмотра участникам демонстрировали лица восьми главных героев. С помощью фМРТ-сканирования ученые сравнили паттерны активности мозга с тем, как именно зрители оценивали отношения между персонажами.

«Наш мозг не просто запоминает персонажей по отдельности, а, по-видимому, размещает людей в голове на основе “смысла отношений”: кто с кем и в каких отношениях находится», — пояснила нейробиолог.

Именно эта внутренняя модель, которую Накано называет «социальной картой», помогает человеку ориентироваться в сложной социальной среде — на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, важно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты и статус каждого человека.

«Например, на работе или в школе, если человек не понимает, между кем существуют напряженные отношения, он может оказаться втянутым в проблему из-за неосторожного высказывания или действия. Для социальных решений важно представлять в мозге не только информацию об отдельных людях, но и всю систему отношений между несколькими людьми», — подчеркнула эксперт.