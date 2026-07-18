Нейробиолог рассказала, почему людям интересны офисные интриги

«Например, на работе или в школе, если человек не понимает, между кем существуют напряженные отношения, он может оказаться втянутым в проблему из-за неосторожного высказывания или действия. Для социальных решений важно представлять в мозге не только информацию об отдельных людях, но и всю систему отношений между несколькими людьми», — подчеркнула эксперт.