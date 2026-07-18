В Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек, заявил мэр

«Я всегда говорил, что не должно быть гонки за определенным количеством людей. Отдых в Сочи должен быть безопасным, в первую очередь. Динамика роста (“туристического потока” — ред.)… с июля месяца стала нормальной. Мы с вами прекрасно понимаем, с чем связано уменьшение. Понятно, что с учетом закрытия аэропортов… просадка идет в части приема гостей в аэропорту», — добавил Прошунин.