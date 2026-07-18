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В Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек, заявил мэр

Мэр Сочи Прошунин: в Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Около 170 тысяч человек сейчас отдыхают в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.

Прошунин в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона.

«Сто семьдесят тысяч туристов сейчас одномоментно находятся у нас на территории Сочи», — сказал мэр курорта.

Он добавил, что всего с начала 2026 года курорт посетили порядка 3,6 миллиона человек.

«Я всегда говорил, что не должно быть гонки за определенным количеством людей. Отдых в Сочи должен быть безопасным, в первую очередь. Динамика роста (“туристического потока” — ред.)… с июля месяца стала нормальной. Мы с вами прекрасно понимаем, с чем связано уменьшение. Понятно, что с учетом закрытия аэропортов… просадка идет в части приема гостей в аэропорту», — добавил Прошунин.

По его словам, слаженная совместная работа властей муниципалитета с представителями воздушной гавани курорта, отелей и гостиниц помогла уладить вопрос с размещением пассажиров задержанных рейсов.

«У нас создана муниципальная комиссия. Сразу обрабатывается информационное табло во всех объектах гостевого размещения, идет смс-оповещение. Если идет долгая задержка, мы вывозим туристов в гостиничные комплексы. Включается ряд преференций, возможно бесплатное размещение или поздний выезд. Это индивидуальная масштабная работа именно в ручном режиме», — пояснил мэр.

Прошунин подчеркнул, что количество туристов, которые приезжают в Сочи на личных автомобилях, сопоставимо с прошлым годом.