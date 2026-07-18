Молодых нижегородцев приглашают на «Нейроигры»

Заявки могут подать жители Нижегородской области от 14 до 35 лет, у которых есть опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Регистрация открыта до 17 августа. Очный этап пройдёт 27 августа в кластере видеоигр Сколково.