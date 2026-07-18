В Волжском мэрия попросила горожан закрывать окна из-за облаков химикатов

Работы будут проводиться по утрам и вечерам и захватят в том числе и часы пик, когда граждане спешат на работу и домой: с 4:00 до 9:00, а также с 19:00 до 24:00. Для безопасности власти попросили горожан закрывать окна и не пускать на указанные территории животных и детей.