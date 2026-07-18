Дату прощания с заслуженным врачом Всеволодом Щучкиным назвали в Волгограде

Как рассказали коллеги, Всеволод Щучкин много сделал для развития здравоохранения в регионе, в том числе по его инициативе была создана кардиологическая служба. Он же в 1997 году стал первым главврачом кардиоцентра. Этим учреждением он руководил более 10 лет, внедряя современные методы лечения, постоянно совершенствуя материально-техническую базу. Его заслугой называют снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний жителей области.