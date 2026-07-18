В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

«С 1 сентября 2026 года при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики смогут приостановить платежи либо уменьшить их размер на срок до 18 месяцев. При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им возраста полутора лет, а при усыновлении — не позднее чем через 18 месяцев со дня усыновления», — сказал Аксененко.