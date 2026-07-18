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ТРК «СпешиLOVE» в Перми возобновил работу первого этажа после потопа

При этом второй, третий и четвёртый этажи работали в обычном режиме.

Первый этаж ТРК «СпешиLOVE» возобновил работу после потопа, сообщает «Новый компаньон».

Сообщения о затоплении здания ТРК появились утром 17 июля. Вода зашла на первый этаж после сильного ливня, который прошёл в Перми 16 июля. При этом второй, третий и четвёртый этажи работали в обычном режиме.

Днём 18 июля стало известно, что первый этаж вновь открыли для посетителей. Однако вход со стороны парковки пока закрыт. В продуктовом отделе временно ограничен ассортимент скоропортящихся товаров — несколько отделов ещё завершают проветривание и расстановку продукции, поэтому откроются с небольшой задержкой.

Ранее сайт perm.aif.ru о том, как в Богородске два молодых человека спасли бабушку с чердака затопленного дома. Подробнее о героическом поступке Ивана и Ильи — в материале.