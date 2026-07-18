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В Калининградской области десятки калининградцев воспользовались программой временной занятости

Данные приводит региональный Центр занятости населения.

В Калининградской области за шесть месяцев 2026 года 117 человек воспользовались программой временной занятости. Такие данные приводит региональный Центр занятости.

— Десятки жителей региона нашли себе применение на оплачиваемых общественных работах. Это отличная возможность не только получить доход, но и пополнить свое резюме, — говорится в отчете.

Сообщается, что требуются курьеры, вожатые, архивариусы, делопроизводители, помощники по благоустройству территории.

— Договор заключается на месяц и более. Участники программы получают не только заработную плату, но и дополнительную материальную помощь от службы занятости в размере 4 700 рублей, — отметили в центре.

Программа доступна как для безработных, так и для граждан, зарегистрированных в целях поиска работы.