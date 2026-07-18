Белорусский репродуктолог сказала, с кого нужно начинать обследование бесплодной пары — с мужчины или женщины

И, если у женщины нет овуляции или подозревается непроходимость труб, то может быть назначена гормональная стимуляция или сложные инвазивные операции. Однако перед этим сначала следует убедиться, есть ли у партнера здоровые сперматозоиды, ради которых проводятся эти вмешательства. Мужчине необходимо сдать спермограмму.