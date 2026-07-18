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Белорусский репродуктолог сказала, с кого нужно начинать обследование бесплодной пары — с мужчины или женщины

Белорусский врач сказала, с мужчины или женщины начинают обследовать бесплодие.

Источник: Комсомольская правда

Репродуктолог сказала, что главной причиной бесплодия пар является мужской фактор, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам заведующей отделением планирования семьи Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Екатерины Матач, при бесплодии пары обследование мужчины является обязательным и первоочередным шагом.

Врач объяснила, что в силу непрерывного сперматогенеза у мужчин каждые 72 дня созревает совершенно новый пул сперматозоидов. На качество спермы влияют внешние факторы, стрессы и перенесенные, поэтому оно может как улучшаться, так и резко ухудшаться.

— То, что у мужчины были дети в прошлом, не гарантирует его фертильность сегодня, — констатировала специалист.

И, если у женщины нет овуляции или подозревается непроходимость труб, то может быть назначена гормональная стимуляция или сложные инвазивные операции. Однако перед этим сначала следует убедиться, есть ли у партнера здоровые сперматозоиды, ради которых проводятся эти вмешательства. Мужчине необходимо сдать спермограмму.

— Если у мужчины выявляется критическое снижение качества спермы (тяжелый мужской фактор), паре сразу показаны вспомогательные репродуктивные технологии, — констатировала репродуктолог.

А еще ранее белорусский репродуктолог назвала проблему 16% семейных пар в Беларуси.