Бронепробег «Дорога мужества» прошел через Нижний Новгород

Маршрут восьмого бронепробега протяженностью 1120 км проходит через Москву, Владимир, Муром, Выксу, Арзамас и Нижний Новгород, после чего колонна вернется в столицу. По словам организаторов, эти города были выбраны потому, что в годы войны здесь работали предприятия, снабжавшие фронт оружием и боеприпасами.