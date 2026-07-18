Бронепробег «Дорога мужества» прошел через Нижний Новгород

Колонна бронепробега «Дорога мужества» прибыла в Нижний Новгород (6+). Акция, организованная Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество», проходит с 14 по 21 июля в России и посвящена подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут восьмого бронепробега протяженностью 1120 км проходит через Москву, Владимир, Муром, Выксу, Арзамас и Нижний Новгород, после чего колонна вернется в столицу. По словам организаторов, эти города были выбраны потому, что в годы войны здесь работали предприятия, снабжавшие фронт оружием и боеприпасами.
В составе колонны — 12 раритетных образцов демилитаризованной военной техники, среди которых ЗИС-5, ГАЗ-67Б, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2 и реактивная установка «Катюша» на базе ГАЗ-АА. Впервые к историческим машинам присоединилась и современная техника оборонно-промышленного комплекса, включая бронеавтомобили «Спартак», «Штурм», «Комбат Б», «Атлет» и «Тигр».
Во время остановки в Нижнем Новгороде жители и гости города смогли увидеть технику вблизи, пообщаться с экипажами и сделать памятные фотографии. Для посетителей также организовали патриотическую викторину на знание военной истории. Как это было — смотрите в фоторепортаже сайта pravda-nn.ru.