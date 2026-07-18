Туристы вернулись в Калининград через год после свадебного путешествия и рассказали, как на этот раз распределили бюджет

«Для размещения лучше использовать частный сектор, отели очень задрали цены. Выбор между групповыми и индивидуальными экскурсиями сделали в сторону последних. Лучше брать частных гидов или читать самим интересующую информацию, осматривать все достопримечательности в своём режиме, а не то что тебе навязывают. В регионе очень удобно пользоваться общественным транспортом, это позволяет немного урезать бюджет. В последний день отдыха открыли для себя очень хорошую точку общепита, где оказалось вкусно и недорого. Совет другим путешественникам: перед поездкой изучить вопрос, где можно в Калининградской области экономить на питании без потери качества».