Власти Сочи анонсировали корректировки генплана города

Андрей Прошунин уточнил, что отдельное внимание в новой редакции генплана уделяется сохранению пляжей. Также, отметил он, город сохранит ранее взятый курс на уменьшение коммерческой жилой застройки. В фокусе сегодня — объекты санаторно-курортной отрасли, инженерная инфраструктура и социальные объекты. За последние полтора года выдано лишь одно разрешение на строительство многоквартирного дома — на 93 квартиры на улице Виноградной в Мамайке. И то в обмен на обязательство застройщика возвести детский сад в рамках комплексного развития территории. Объемы ввода социальных и инфраструктурных объектов, напротив, за два минувших года выросли на треть.