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Власти Сочи анонсировали корректировки генплана города

Власти Сочи занимаются подготовкой корректировок генплана и Правил землепользования и застройки курорта. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции заявил глава города Андрей Прошунин.

Источник: Коммерсантъ

После того как в прошлом году Сочи официально получил статус курорта федерального значения, а границы Сочинского национального парка были расширены, возникла необходимость обновления главного градостроительного документа курорта.

Сейчас администрация работает над актуализацией генплана при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева и во взаимодействии с председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелёвой, расссказал Андрей Прошунин. После утверждения обновленного генплана город приступит к принятию новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Проект ПЗЗ уже получил положительные заключения от ряда краевых и федеральных ведомств.

Андрей Прошунин уточнил, что отдельное внимание в новой редакции генплана уделяется сохранению пляжей. Также, отметил он, город сохранит ранее взятый курс на уменьшение коммерческой жилой застройки. В фокусе сегодня — объекты санаторно-курортной отрасли, инженерная инфраструктура и социальные объекты. За последние полтора года выдано лишь одно разрешение на строительство многоквартирного дома — на 93 квартиры на улице Виноградной в Мамайке. И то в обмен на обязательство застройщика возвести детский сад в рамках комплексного развития территории. Объемы ввода социальных и инфраструктурных объектов, напротив, за два минувших года выросли на треть.