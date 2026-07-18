Жителей Волжского попросили всю неделю держать окна закрытыми

20 и 21 июля обработают зеленые зоны вдоль проспекта Ленина. 22, 23 и 24 июля будут опрыскивать деревья на улицах Волгодонской, Горького, Зорге, 19 Партсъезда, Маркса, Кирова, Куйбышева, Коммунистической вместе со сквером, Комсомольской, Камской, Карбышева (частично), Свердлова, Советской, Набережной, Логинова, Ленинградской, Пионерской, Пушкина (возле жилых домов), Молодежной, Рабоче-Крестьянской (в сквере), Чайковского, Циолковского, Энгельса. Обработки будут проходить с 4 часов утра до 9, и вечером, с 19.00 до 00.