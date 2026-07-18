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Нижегородка лишилась 2,5 миллионов рублей после общения на сайте знакомств

Новый знакомый убедил женщин вложить средства в криптовалюту.

33-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода лишилась крупной суммы денег после общения с незнакомцем на сайте знакомств. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По материалам следствия, во время переписки новый знакомый убедил девушку инвестировать средства в криптовалюту. Используя QR-коды, которые присылал ей собеседник, нижегородка переслала 2,5 миллиона рублей. Когда ожидаемого роста капитала так и не случилось, пострадавшая поняла, что стала жертвой махинации и подала заявление в правоохранительные органы.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование.

Полицейские напоминают, что мошенники продолжают использовать сайты знакомств и другие интернет-площадки для обмана граждан. Злоумышленники могут предлагать установить «специальное приложение» или перевести деньги на «безопасный кошелек». Полицейские призывают людей быть бдительными и не доверять непроверенным людям, иначе это может привести к потере денежных средств.