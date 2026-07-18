Нижегородка лишилась 2,5 миллионов рублей после общения на сайте знакомств

По материалам следствия, во время переписки новый знакомый убедил девушку инвестировать средства в криптовалюту. Используя QR-коды, которые присылал ей собеседник, нижегородка переслала 2,5 миллиона рублей. Когда ожидаемого роста капитала так и не случилось, пострадавшая поняла, что стала жертвой махинации и подала заявление в правоохранительные органы.