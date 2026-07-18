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В Миассе водохранилище готовится к приему большой воды

В Миассе проверили плотины на случай паводка, продолжают сбрасывать воду.

Источник: администрация Миасса

В Миассе готовятся к приему большой воды. Об этом сообщил вице-мэр Роман Комаров. Представители городской администрации проверили плотины.

— Продолжается наполнение Иремельского водохранилища, ведется сброс воды через плотины Городского и Поликарповского прудов, — сообщил Роман Комаров.

Ранее в мэрии предупредили о возможном подтоплении огородов и надворных построек в пойме реки Миасс из-за увеличившегося сброса воды.

В поселке Смородинка, который нередко страдает от паводков, расчистили от зарослей выпуски гидротехнических сооружений.

Введенный накануне в Миасском городском округе режим повышенной готовности остается в силе.

По прогнозу, в ближайшие дни в Челябинской области возможны сильные ливни и резкий подъем уровня воды в реках.