В Белокатайском районе Башкирии затопило несколько участков

Из-за повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища в Челябинской области изменилась гидрологическая обстановка: уровень воды в реке Уфа поднялся, что привело к подъему уровня реки Уфа и подпитке малых рек Белянка и Топконда.
Сейчас подтоплено пять придомовых территорий. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по РБ.
Ранее синоптики подвели итоги аномальных ливней в Башкирии.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше