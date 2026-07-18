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В Белокатайском районе Башкирии затопило несколько участков

В селе Белянка Белокатайского района произошло подтопление придомовых территорий. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из-за повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища в Челябинской области изменилась гидрологическая обстановка: уровень воды в реке Уфа поднялся, что привело к подъему уровня реки Уфа и подпитке малых рек Белянка и Топконда.

Сейчас подтоплено пять придомовых территорий. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по РБ.

Ранее синоптики подвели итоги аномальных ливней в Башкирии.

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