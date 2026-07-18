Для школьников Красноярского края организовали профориентационные занятия

Участниками занятий стали дети и подростки из оздоровительных лагерей, пришкольных площадок, молодежных центров, библиотек и учреждений культуры. Для них провели квесты, викторины и конкурсы, которые в игровой форме познакомили ребят с востребованными специальностями края. Также учащиеся встретились с работодателями, получили рекомендации по выбору профессии и смогли попробовать себя в нескольких направлениях.