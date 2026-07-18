Для школьников Красноярского края организовали профориентационные занятия

Служба занятости Красноярского края организовала летнюю серию профориентационных мероприятий для юных жителей региона в ходе акции «Большая перемена», отвечающей задачам нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения края.
Участниками занятий стали дети и подростки из оздоровительных лагерей, пришкольных площадок, молодежных центров, библиотек и учреждений культуры. Для них провели квесты, викторины и конкурсы, которые в игровой форме познакомили ребят с востребованными специальностями края. Также учащиеся встретились с работодателями, получили рекомендации по выбору профессии и смогли попробовать себя в нескольких направлениях.
Так, в июле центр занятости Канска организовал профориентационный квест «Город профессий» на базе палаточного лагеря «Чайка». Школьники проходили тематические станции, пробовали себя в разных ролях и учились соотносить свои интересы с типами профессий.
«Специалисты службы занятости опираются на востребованность профессий и учитывают перспективы развития в каждом муниципальном округе — это важно для осознанного выбора подростков. Акция “Большая перемена” — значимый элемент нашей системной работы в рамках нацпроекта “Кадры”. Она помогает молодежи уверенно выходить на рынок труда», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.
В проведении мероприятий помогают волонтеры-профориентаторы регионального добровольческого движения «Твои горизонты». К нему присоединились уже более 1,8 тыс. старшеклассников и студентов.
Акция «Большая перемена» — часть федерального проекта по профориентации и маршрутизации учащихся на предприятия региона. Красноярский край одним из первых подключился к проекту по инициативе губернатора Михаила Котюкова и входит в число лидеров среди регионов страны. В 2025 году в акции приняли участие свыше 40 тыс. ребят со всего края.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.