Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определен подрядчик для ремонта подземного перехода в Ростове

Данные опубликованы на портале государственных закупок.

В Ростове‑на‑Дону определили подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Информация размещена на портале госзакупок.

Тендер запустили 6 июля с начальной стоимостью контракта 46,7 млн рублей. Конкурс не состоялся — была подана лишь одна заявка, но с её автором всё равно планируют заключить договор.

В рамках контракта подрядчику нужно провести общестроительные работы, бережно отреставрировать мозаичное панно, а также обновить инженерные системы: заменить оборудование электроснабжения и вентиляции, а также другие коммуникации.