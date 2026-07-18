Определен подрядчик для ремонта подземного перехода в Ростове

В Ростове‑на‑Дону определили подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Информация размещена на портале госзакупок.
Тендер запустили 6 июля с начальной стоимостью контракта 46,7 млн рублей. Конкурс не состоялся — была подана лишь одна заявка, но с её автором всё равно планируют заключить договор.
В рамках контракта подрядчику нужно провести общестроительные работы, бережно отреставрировать мозаичное панно, а также обновить инженерные системы: заменить оборудование электроснабжения и вентиляции, а также другие коммуникации.