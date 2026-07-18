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Движение на участках улицы Орудийной продолжат перекрывать до конца сентября

Ограничения связаны с капремонтом проезжей части.

Движение на участках улицы Орудийной продолжат перекрывать до конца сентября. Ограничения связаны с капремонтом проезжей части. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут вводит поэтапно. С 27 июля движение начнут перекрывать на участках:

с 27 июля по 12 августа — от Клубной до Краснокаменной; с 12 по 22 августа — от Сурикова до Клубной; с 22 августа по 2 сентября — от Васнецова до Сурикова; с 2 по 15 сентября — от дома № 24 до дома № 70Б; с 15 по 30 сентября — от дома № 24 до Аэропортной.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “Мосинжиниринг”», — отметили в городской администрации.

Работы на Орудийной ведут небольшими участками. В июне подрядчик занимался обустройством подземных коммуникаций от улицы Сурикова до Закатной.

В 2021 году суд обязал мэрию Калининграда провести ремонт улицы и переулка Старокаменного, Орудийной, Сурикова. Прокуратура установила, что там отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют выбоины и просадки.

ООО «Мосинжиниринг» получит за капитальный ремонт дороги более 460 миллионов рублей. К работам приступили летом 2025 года. По контракту завершить ремонт должны до конца 2026-го.

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