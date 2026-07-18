Движение на участках улицы Орудийной продолжат перекрывать до конца сентября

с 27 июля по 12 августа — от Клубной до Краснокаменной; с 12 по 22 августа — от Сурикова до Клубной; с 22 августа по 2 сентября — от Васнецова до Сурикова; с 2 по 15 сентября — от дома № 24 до дома № 70Б; с 15 по 30 сентября — от дома № 24 до Аэропортной.