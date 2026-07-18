В Беларуси запретили «Бременских музыкантов» с персонажами советского мультфильма

Кроме того, под запрет попали два пазла с маркировками «Рыжий кот» от издательского дома «Проф-Пресс» из российского города Аксай. Пазлы «Красивая принцесса и принц» и «Аниме-принцесса с единорогом» запретили ввозить и продавать в Беларуси так же из-за превышения допустимого уровня миграции формальдегида.