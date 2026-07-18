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В Беларуси запретили «Бременских музыкантов» с персонажами советского мультфильма

В Беларуси под запрет попали «Бременские музыканты» с героями мультфильма СССР.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала детская игра с персонажами советского мультфильма «Бременские музыканты». Товар включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала настольная игра — развивающие пазлы от российского производителя «СИМБАТ» из Москвы. Причиной запрета стало несоответствие санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности.

— Уровень миграции формальдегида в воздушную модельную среду составил 0,0236 миллиграмма на метр квадратный при норме не более (0,003 мг/м³), — установили белорусские специалисты.

Кроме того, под запрет попали два пазла с маркировками «Рыжий кот» от издательского дома «Проф-Пресс» из российского города Аксай. Пазлы «Красивая принцесса и принц» и «Аниме-принцесса с единорогом» запретили ввозить и продавать в Беларуси так же из-за превышения допустимого уровня миграции формальдегида.

Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и лимитах топлива в стране.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.

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