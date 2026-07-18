В университете Казани откроют первую в стране учебную гостиницу

В зоне ресепшен студентов познакомят с работой службы приема и размещения гостей. В лобби они научатся моделировать разные сценарии встреч и сопровождения посетителей. А помещение для уборочного инвентаря наглядно покажет, как устроена хозяйственная часть отеля. Одним из ключевых объектов станет учебный гостиничный номер категории «люкс», адаптированный для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет полностью соответствовать требованиям пятизвездочного отеля, так что обучающиеся смогут осваивать навыки в реальных условиях.