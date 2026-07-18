В университете Казани откроют первую в стране учебную гостиницу

Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма в новом учебном году откроет площадку для практической подготовки кадров для индустрии гостеприимства «Учебная гостиница», сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму. Образовательная лаборатория будет отвечать задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На базе гостиницы будут обучаться слушатели программы профессиональной переподготовки «Формирование взаимосвязанных региональных туристских продуктов». Учебный комплекс разместят на втором этаже учебно-лабораторного корпуса. Общая площадь составит 350 кв. метров. Пространство разделят на четыре специализированные аудитории. Кроме того, там обустроят ресепшен, зону лобби, серверную и отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря.
В зоне ресепшен студентов познакомят с работой службы приема и размещения гостей. В лобби они научатся моделировать разные сценарии встреч и сопровождения посетителей. А помещение для уборочного инвентаря наглядно покажет, как устроена хозяйственная часть отеля. Одним из ключевых объектов станет учебный гостиничный номер категории «люкс», адаптированный для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет полностью соответствовать требованиям пятизвездочного отеля, так что обучающиеся смогут осваивать навыки в реальных условиях.
Еще одна часть лаборатории — демонстрационная учебная аудитория. Там на специальных стендах представят все виды материально-технического оснащения гостиниц: напольные покрытия, плитку, обои, ткани для штор и мебели, сантехнику, а также униформу сотрудников. Это поможет будущим специалистам разбираться в материалах, особенностях их эксплуатации и инженерных системах.
Практическая подготовка продолжится в аудитории. Ее оборудуют мобильными компьютерными классами со специальным программным обеспечением для бронирования отелей и работы туристических организаций.
Открытие учебной гостиницы намечено на декабрь этого года. Сейчас продолжается оснащение помещений мебелью, специализированной техникой и учебным инвентарем.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.