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Моторная лодка с двумя людьми ушла под воду на Таймыре

В Таймырском Долгано-Ненецком округе затонула моторная лодка, в которой находились двое местных жителей.

В Таймырском Долгано-Ненецком округе затонула моторная лодка, в которой находились двое местных жителей.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что инцидент произошел в поселке Тухард на реке Большая Хета. Судно затонуло в 70 метрах от берега. На борту находились мужчина и женщина.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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