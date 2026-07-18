Дату прощания с первым главврачом кардиоцентра назвали в Волгограде

Заслуженный врач России Всеволод Щучкин скончался в Волгограде в возрасте 88 лет. Жителям региона он известен как первый главрач областного клинического кардиологического центра, которым успешно руководил с 1997 года более десяти лет.
Благодаря его научным изысканиям, в регионе значительно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, говорят в облздраве. За свою деятельность кандидатом медицинских наук был отмечен почетным званием «Заслуженный врач РФ», награжден знаком «Отличник здравоохранения», государственными и ведомственными наградами.
Те, кто хочет проститься с Всеволодом Васильевичем и проводить его в последней путь, могут сделать это 19 июля. Церемония прощания пройдёт в полдень в ритуальном комплексе на улице Землячки, 74.
Ранее в Волгограде простились с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной.